Alvarado soleert als leidster naar een volgende zege en steekt hand uit naar eindzege Superprestige, Cant in top 5

Ceylin del Carmen Alvarado was al leidster in de Superprestige en kan de eindzege nu helemaal ruiken na haar overwinning in Gullegem.

Alvarado en Betsema waren de grootste namen aan de start van de vrouwencross in Gullegem. Betsema zit echter al een hele tijd in mindere vorm, maar was in het wedstrijdbegin wel mee. Net als de jonge Bäckstedt, die op enthousiasme weer sterk van start ging. Dat lukte niet voor Norbert Riberolle, die ten val kwam aan het wasbord.

Het openingsoffensief van Bäckstedt strandde in de zandbak. Alvarado greep meteen haar kans om er in haar eentje vandoor te gaan. Ze bouwde die voorsprong gestaag uit: eerst naar 15 seconden, dan naar 25 seconden en meer. De winnares was meteen gekend. Alvarado versterkt uiteraard zo haar leiderspositie en staat er goed voor met het oog op de laatste manche.

CANT BESTE BELGISCHE

Bäckstedt bepaalde de prijs voor haar gretige start: zowel Betsema als Van der Heijden namen afstand van haar. Nadien rekende Van der Heijden ook nog af met Betsema. De stand uit het klassement werd zo perfect gerespecteerd in deze cross. Sanne Cant finishte als vijfde en bleef zo landgenotes Alicia Franck en Marion Norbert Riberolle voor.