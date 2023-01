🎥 Miguel Angel Lopez vindt onderdak bij nieuw team

Miguel Angel Lopez heeft een nieuw team gevonden. Hij zette daarmee een stap opzij.

Sinds vorige zomer kwam Miguel Angel Lopez in opspraak. Hij werd in een dopingzaak rond rond de omstreden arts Marco Maynar Mariño genoemd. Lopez werd op non-actief gezet, maar hij kreeg van Astana toch nog een nieuwe kans. Zo mocht hij de Vuelta rijden en hij mocht ook in 2023 nog voor het team rijden. Maar Lopez werd toch ontslagen. Er was immers nieuw bewijs tegen hem opgedoken.

Lopez bleef niet bij de pakken zitten en ging op zoek naar een nieuwe ploeg. Die vond hij bij het Colombiaanse Medellin EPM, een continentale ploeg. Zo verliet Lopez het professionele circuit.

Bij Medellin EPM zijn ze enthousiast over de komst van Lopez: "We zijn heel trots dat je onze kleuren draagt en Medellin in Colombia en de rest van de wereld vertegenwoordigt."