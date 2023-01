📷 Ontketende Van Aert, het duel met Van der Poel en de klasse van Van Anrooij: dit was de Kuil van Zonhoven 2023

Aan de Kuil van Zonhoven was het allemaal te doen deze zondag. Van Aert en Van der Poel reden er in een zinderende sfeer naar beneden en eerder gaf Van Anrooij bij de dames al een masterclass hoe door zand te rijden. We delen met u enkele opvallende beelden van de Kuil.

Wat een goede passage van Wout van Aert door de Kuil van Zonhoven betekent, heeft de rest geweten. Een ontketende Van Aert zet zijn concurrenten zo zwaar onder druk. De limieten van geen enkele crosser zouden hoog genoeg liggen om hem veel in de weg te leggen op weg naar zijn achtste overwinning uit het veldritseizoen.

© photonews

Ook Mathieu van der Poel slaagde daar niet in, al was hij wel zoals zo vaak de man die het langst bij Van Aert kon blijven. En de eerste paar ronden van VDP waren nog wel verdienstelijk. De twee grote tenoren uit het veldrijden in één blik in de Kuil: bestaat er een iconischer beeld?

© photonews

Hoe in zo'n lastige afdaling toch vol vertrouwen de juiste lijnen te rijden, demonstreerde Shirin van Anrooij eerder op de dag al tijdens de dameswedstrijd. Voor een cursus 'hoe foutloos blijven in de Kuil' moet u bij haar zijn. De 20-jarige Nederlandse is dan ook dé vrouw in vorm.