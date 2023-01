Pieterse had enkele ronden nodig om focus te vinden en niet verrast door sterkte Van Anrooij: "Zand helemaal haar ding"

Puck Pieterse heeft haar meerdere moeten erkennen in Shirin van Anrooij. De nummer 2 uit de Wereldbekerstand was niet verrast door de demonstratie van haar landgenote.

Die was enkele dagen geleden al Van Empel de baas en ook Puck Pieterse beet er haar tanden op stuk. "Ik ben zeker tevreden met mijn wedstrijd", was er bij Pieterse geen onvrede te merken over haar eigen prestatie. "Ik heb er alles uit gehaald. In de eerste paar ronden heb ik wat veel foutjes gemaakt. Toen het daarna technisch beter ging, reed Shirin van Anrooij elke ronde nog verder weg. Zij was duidelijk de sterkste."

Was Pieterse daar verrast door? "Neen, ik weet dat Shirin supersterk is. Dat zagen we al in Koksijde en in eerdere wedstrijden. We hebben in Koksijde gezien dat zand helemaal haar ding is. Na de kerstperiode staat ze er altijd zo goed voor. Dat was vorig seizoen ook al zo."

BLIJVEN PROBEREN

De renster van Alpecin-Deceuninck erkende zelf al dat ze wat tijd nodig had om echt in de wedstrijd te komen. "Tijdens de verkenning ging het goed. Als dat publiek er dan staat en je zit vol in die wedstrijd, kan het al eens lastig zijn om de focus te houden. Na twee ronden ging het gelukkig wel. Ik ben blijven proberen en daarna ging het gelukkig goed."