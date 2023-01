'Allan Peiper keert op vraag van Tadej Pogačar terug naar UAE Team Emirates na kankerbehandeling'

De Australiër (62) zegde het wielrennen eind 2021 nog vaarwel.

Allan Peiper nam eind 2021 afscheid van het wielrennen doordat hij zijn job niet meer voldoende goed kon uitvoeren door een kankerbehandeling. Peiper was de architect van de Tourzege van Tadej Pogačar in 2020, die hij dankzij een fenomenale tijdrit naar La Planche des Belles Filles toch nog binnenhaalde.

Peiper, een Australiër die al in de jaren '80 naar België kwam en hier nog altijd woont, zou nu voor een terugkeer staan naar het peloton, dat meldt Wielerflits. En dat op vraag van Tadej Pogačar zelf.

De Sloveen verloor vorig jaar de Tour en woekerde veel met zijn krachten. De afwezigheid van Peiper had daar volgens velen iets mee te maken. In welke rol of wanneer Peiper exact terugkeert, is nog niet duidelijk.