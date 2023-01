Transfer nog altijd niet officieel, maar Mark Cavendish probeerde wel om trainer van Soudal-QuickStep mee te nemen naar Astana

Mark Cavendish heeft officieel nog altijd geen ploeg.

Toen Mark Cavendish begon aan zijn tweede termijn bij de ploeg van Patrick Lefevere kwam hij er de Griekse coach Vasilis Anastopoulos tegen. Die zorgde ervoor dat Cavendish weer een winnaar werd en onder meer vier etappes won in de Tour van 2021.

Cavendish wou Anastopoulos dan ook graag meenemen naar Astana, waar hij nog altijd niet officieel is voorgesteld, maar dat mislukte meldt Cyclingnews. Anastopoulos zou interesse gehad hebben in een overstap maar kwam niet tot een akkoord met de Kazachse ploeg.

De Griek was vorige week niet aanwezig bij de ploegvoorstelling in De Panne, maar werd wel voorgesteld als deel van Soudal-QuickStep. Wanneer de transfer van Cavendish (en Cees Bol) naar Astana officieel wordt, is nog altijd onduidelijk.