Vertrouwen van Sven Nys stuwt Shirin van Anrooij naar hoge toppen: "Hij is heel trots op mij"

Shirin van Anrooij scheert de laatste weken hoge toppen en voegt zich bij de absolute top. Sven Nys ziet het ongetwijfeld maar al te graag gebeuren. De combinatie van die twee rendeert bij Baloise Trek Lions.

Shirin van Anrooij zit inmiddels aan drie overwinningen op rij en blikt terug op haar meest recente triomf, die in Zonhoven. Na afloop van de cross merkten we een hartige begroeting en omhelzing op met Sven Nys, zichtbaar onder de indruk van de demonstratie in de Kuil van zijn pupil. "Sven Nys is trots op mij. Voor het eerst, nuja misschien niet voor het eerst, maar nu toonde hij dat meteen na de wedstrijd."

Eén ding is duidelijk: het geloof bij Baloise Trek Lions in de 20-jarige Nederlandse is een succesrecept. "Ik krijg heel veel vertrouwen. Ik heb al zo veel geleerd van zowel Sven Nys als Eric Braes. Zij schenken mij hun vertrouwen en dat is al een goede start."

VOL VERTROUWEN IN DE KUIL

Terug dan naar die knalprestatie in Zonhoven. "Mijn ervaringen in de Kuil van Zonhoven waren goed. Ik heb het altijd heel leuk gevonden om hier te crossen. Het zijn natuurlijk nog maar mijn eerste jaren. Deze keer kon ik er voor het eerst in volle vertrouwen door rijden. Dat is een grote stap."

"Iedereen heeft nu wel verwachtingen", beseft Van Anrooij, verwijzend naar haar sterke reeks crossen. "Uiteraard heb ik zelf ook verwachtingen en leg ik mezelf druk op. Het is mooi om nu steeds voor het podium te rijden, terwijl ik vroeger al tevreden zou zijn met een top 10. Gavere, Koksijde en Zonhoven horen bij mijn favoriete wedstrijden. Het was een droom om die drie grote crossen ooit te winnen en het is top dat dat mij nu al gelukt is."