Niels Albert denkt dat Van der Poel er op het WK veldrijden zal staan: "De wereldtitel geeft hij niet zomaar uit handen"

Mathieu van der Poel trekt met twijfels op stage.

Mathieu van der Poel kon Wout van Aert in zijn laatste crossen niet echt volgen zoals hij wou door zijn rugproblemen. Maar op het WK veldrijden, op 5 februari, zal er toch anders uitzien denkt Niels Albert.

Beiden zijn nu op stage vertrokken naar Spanje. "Van der Poel kan zijn zinnen verzetten, kilometers maken met de ploegmaats en plezier hebben. Van der Poel kan als een betere crosser terugkeren uit Spanje. Ik weet niet of Van Aert nog evenveel marge voor progressie heeft", zegt Albert bij HLN.

Dat WK wordt dus een ander verhaal dan de voorbije crossen. "Het is nog een kleine vier weken tot het WK en dingen kunnen snel veranderen." Van der Poel leek nu snel op te geven op het moment dat er een kloof is met Van Aert. "Het wereldkampioenschap is een ander verhaal. De wereldtitel geeft Van der Poel niet zomaar uit handen", zegt Albert nog.

Het vertrouwen van Albert is Van der Poel blijft groot voor het WK in Hoogerheide. "Met Mathieu van der Poel ben je nooit klaar. Die gaat goed zijn in Hoogerheide. De beste Wout van Aert zal daar nodig zijn om hem te verslaan."