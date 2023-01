OFFICIEEL: Allan Peiper keert terug naar UAE en krijgt een andere rolinvulling

Allan Peiper is terug bij Team UAE Emirates. Na een jaar afwezigheid keerde hij als 'race analist' terug.

Eind 2021 besliste Allan Peiper om Team UAE Emirates te verlaten. Hij ging zich meer focussen op zijn kankerbehandeling.

Ruim een jaar later is Peiper aan de betere hand en keert hij terug bij UAE. Hij zal er deeltijds een rol als 'race analist' krijgen. Peiper zal zich vooral op het technische gedeelte focussen. Ook zal hij nauw samenwerken met het sportdepartement om de strategie en het materiaal voor belangrijke races te plannen.

"Toen Peiper om gezondheidsredenen stopte, heb ik gezegd dat er altijd een plaats voor hem zou zijn", vertelde CEO Mauro Gianetti. "Toen hij me belde was ik echt blij dat ik die belofte kon nakomen. Het allerbelangrijkste is ook dat hij opnieuw in goede gezondheid is. Intussen is het team gegroeid, maar het is altijd een genoegen om zijn ervaring en deskundigheid binnen handbereik te hebben."

"Het afgelopen jaar hebben we contact gehouden", aldus Peiper "Het is geweldig om te zien dat het team het zo goed doet en ik hou van deze sport en het team. Dus om er weer bij betrokken te zijn, is echt goed. Het wordt zeker een minder intensieve rol. Zo zal ik niet meer zoals vroeger in de auto zitten, maar ik zal me kunnen concentreren op enkele specifieke elementen en feedback geven aan de sportafdeling, wat hopelijk op de weg van pas zal komen."