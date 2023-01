Mathieu van der Poel spreekt over rugblessure: "Al sinds de Olympische Spelen werken we aan mijn rug"

Mathieu van der Poel heeft weer last van zijn opspelende rug.

Mathieu van der Poel maakte op stage in Spanje zijn wegprogramma bekend. Hij sprak echter ook over zijn rug waarvan hij sinds de cross in Koksijde weer last van heeft. Naar de oorzaak is het nog altijd raden.

"Ik wou dat ik het zelf wist. Al sinds de Olympische Spelen in Tokio werken we aan mijn rug. Het gaat op en af en dat vind ik best frustrerend", zegt Van der Poel bij Sporza. De enige remedie lijkt momenteel zijn rug losmaken en de spieren trainen.

"Naast de fiets voel ik geen pijn. Dat was vorig jaar anders in de winter. Dat is al een goede zaak, maar het blijft frustrerend als je niet voluit kan gaan tijdens het crossen." Toch denkt Van der Poel niet dat het veldrijden niet de oorzaak is van zijn rugproblemen. "In het verleden heb ik 30 crossen per seizoen kunnen rijden zonder een rugprobleem."