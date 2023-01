Michael Vanthourenhout kan mooi seizoen bekronen met Belgische titel: "Belgisch kampioen worden zou de kers op de taart zijn"

Michael Vanthourenhout is één van de favorieten voor het BK komende zondag.

Michael Vanthourenhout won al enkele mooie crossen dit seizoen met het EK en de Wereldbekers in Overijse en Val di Sole. Op het BK is hij samen met zijn ploegmaat Eli Iserbyt één van de topfavorieten.

Vanthourenhout verkende ook al het parcours in Lokeren. "Het is een parcours dat heel veel conditie vraagt. En ik zit in de conditie van mijn leven. Of ik ben er toch niet ver van verwijderd. Er zijn veel bochten. Met zijn gestalte geraakt Eli gemakkelijker door die bochten", zegt Vanthourenhout bij Sporza.

Vanthourenhout heeft al de Europese trui en houdt de druk dan ook af. "Het is geen must om Belgisch kampioen te worden. Ik heb al heel mooie crossen gewonnen dit seizoen. Belgisch kampioen worden zou de kers op de taart zijn", besluit Vanthourenhout nog.