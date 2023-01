Jasper Philipsen steekt de draak met zichzelf en krijgt opvallend antwoord van... Tadej Pogačar: "Sexy"

Jasper Philipsen en Tadej Pogačar zijn nog goede maatjes van bij hun gezamenlijke UAE-periode. Dat is nog eens gebleken na een post van Philipsen op sociale media.

De Belg van Alpecin-Deceuninck steekt in een tweet de draak met zichzelf. Of beter: met zijn gelaatsuitdrukking na het leveren van een inspanning op de fiets. Philipsen deelt een foto van PhotoNews en schrijft hierbij: "Als je wil weten hoe sprinters zich voelen op een berg, zoom in op deze foto".

Goed om te zien dat Philipsen kan lachen met zichzelf. Eén van zijn volgers die op zijn tweet reageerde, was niemand minder dan Tadej Pogačar. "Sexy", schreef de tweevoudig Tourwinnaar met een kwinkslag. Hoewel beide renners geen ploegmaats meer zijn, komen ze duidelijk nog goed overeen.

Seksi — Tadej Pogačar (@TamauPogi) January 11, 2023

Dat was vorig jaar ook te merken in de Tour. Na zijn eerste ritzege werd Philipsen door Pogačar getrakteerd op enige verfrissing: de Sloveen liet bruisend water over het gezicht van Philipsen gaan.