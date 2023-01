Jonas Rickaert kijkt na een nieuwe operatie opnieuw naar de toekomst: "Die koers rijden zou een droom zijn"

Jonas Rickaert timmert aan de weg terug. Ondanks een 2e operatie eind 2022 kijkt hij vooruit.

2022 was een seizoen om snel te vergeten voor Jonas Rickaert. Hij viel uit met een vernauwing in de liesslagader en werd in juni geopereerd. Dat seizoen keerde hij nog terug, maar de problemen staken opnieuw de kop op. Zo onderging hij in december een nieuwe operatie. "De dokters zeiden dat de operatie geslaagd is, maar het is moeilijk om te zeggen of de problemen nu definitief van de baan zijn", vertelde hij aan Sporza.

Ondertussen zit Rickaert weer anderhalve week op de fiets: "Enkele dagen geleden reed ik voor het eerst buiten. Het was een tocht van 50 km. De wattages waren goed, maar mijn hartslag schoot meteen de hoogte in. Zo merk ik dat ik echt van ver kom."

Maar Rickaert kijkt ook weer vooruit: "Persoonlijk hoop ik eind maart, begin april te halen. De ploeg zou wel willen dat het al vroeger is, maar ik ga daar niet vanuit. Ik wil het gewoon rustig aan doen, want ik ben de vorige keer misschien iets te snel teruggekeerd."

"Mijn grootste doel is om de Tour-selectie te halen en ik denk dat dat wel haalbaar is. Dat zou voor mij een mooie overwinning zijn. Ook zou het betekenen dat alles achter de rug is", besloot Rickaert.