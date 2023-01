Miguel Angel Lopez reageert op zijn ontslag bij Astana: "Ik heb geen doping gebruikt"

Miguel Angel Lopez heeft nog eens gereageerd op zijn ontslag bij Astana. De ploeg ontsloeg hem omdat er nieuw bewijs was opgedoken voor betrokkenheid bij een dopingzaak.

"Ik heb geen doping gebruikt. Mijn biologisch paspoort is intact", was Miguel Angel Lopez bij ADN Cycling duidelijk. Astana ontsloeg hem nochtans na nieuw bewijs tegen hem in een dopingaffaire.

Lopez moest op zoek naar een nieuwe ploeg en vond die bij Medellin-EPM. "Ik ben blij dat ik van hen de kans kreeg", ging hij verder. "In de toekomst wil ik graag nog eens bij een WorldTour-ploeg uitkomen. Soms is het beter om een kleine stap achteruit te zetten en dan weer een grote stap voorwaarts."