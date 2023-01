Ook Thibau Nys strijdt tegen de grote jongens op BK: "Een podiumplaats? Realistisch, maar dat is heel hoog gegrepen"

Het is uitkijken naar wat er voor Thibau Nys mogelijk is op het BK veldrijden. Nys zal de grote jongens in Lokeren moeten bekampen.

Voor Thibau Nys geldt hetzelfde als voor andere beloften die al bij de profs rijden: het BK moet dan ook bij de elite gereden worden. Er werd bij hem ook gepolst wat zijn ambities in Lokeren kunnen zijn. "Of een podiumplaats mogelijk is? Dat is realistisch, maar dat is ook heel hoog gegrepen. Dan moeten alle puzzelstukjes perfect op hun plaats vallen."

NIET FIXEREN OP RESULTAAT

Om op het podium te eindigen, zou Nys al één van de drie grote favorieten achter zich moeten kunnen laten. "Het kan een derde plaats worden, maar het kan ook een zevende, achtste of een tiende plaats worden. Ik ga er geen resultaat op plakken. Ik wil gewoon mijn ding kunnen doen."

Want op zijn seizoen valt moeilijk staat te gaan: goede prestaties werden afgewisseld met matige prestaties, vooral vanwege een opspelende rug. Inmiddels was er ook al tijd om te verkennen. Daar was de 20-jarige renner in principe niet bij. "Neen, ik denk niet dat ik ga verkennen", vertelde Nys op het moment van afname van het interview.