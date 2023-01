📷 Een blik op het parcours in Lokeren en de starturen van alle categorieën op het BK veldrijden

Dit weekend worden de Belgische truien uitgereikt in Lokeren.

Het Belgisch kampioenschap is voor veel renners een van de belangrijkste crossen van het jaar, vooral omdat je dan een jaar met die trui mag rondrijden. Zaterdag en zondag staan er telkens vier crossen op het programma.

Zaterdag om 10u gaan de nieuwelingen bij de vrouwen als eerste van start. Om 11u de junioren vrouwen en om 13u45 is het dan de beurt aan de junioren mannen en om 15u sluiten de elite vrouwen af.

Op zondag rijden om 10u de eerstejaars nieuwelingen, om 11u de tweedejaars nieuwelingen, om 13u45 dan de belofte mannen en om 15u sluiten de elite mannen het BK af.

Het parcours in Lokeren bevat zowat alles: hoogtemeters, balkjes, een zandbak, een wasbord en zelfs een ponton over de Durme. Spektakel lijkt het nu al zeker op te leveren. De organisatie in Lokeren lijkt er klaar voor. Een dag voor het feest losbarst toont de organisatie al eens het parcours in een fotoreeks.