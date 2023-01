Greg Van Avermaet ging in Spanje samen trainen met Remco Evenepoel: "Ik had dat nog nooit meegemaakt"

Greg Van Avermaet wil ook nog niet uitspreken wanneer hij stopt met wielrennen.

Greg Van Avermaet is ondertussen 37 en dan beginnen vragen over afscheid als maar meer gesteld te worden. Toch heeft hij daarover nog geen keuze gemaakt. "Ik wil niet té lang koersen, maar ook niet té vroeg stoppen. Ik wil niet de fout maken nu te zeggen dat ik stop en volgend jaar te moeten zeggen: 'ik had liever nog een jaar gekoerst'", zegt hij bij HLN.

Van Avermaet wil eerst een deftig niveau halen in de het voorjaar en wil nadien zien of hij nog doorgaat. Als dat niet zo is, dan wil hij wel de handdoek gooien. Van Avermaet traint daarom zoals vele renners momenteel in Spanje en deed dat een paar keer met wereldkampioen Remco Evenepoel.

Net niet fluitend voorbij gereden

"Remco heeft mij gestuurd, toen hij zag dat ik in Spanje zat. Beiden houden we van harde trainingen. Handig, want dan erger je je niet aan die persoon. Ik denk dat hij mij graag mee heeft en ik wil hem graag bijstaan met wat tips", zegt Van Avermaet daarover.

Evenepoel pijn doen op training zit er volgens Van Avermaet niet in. "Wat Remco kan, is ongezien. Vorige week reed ik even op mijn overslagpunt en toch vloog hij mij voorbij, net niet al fluitend. Ik had dat nog nooit meegemaakt", besluit hij.