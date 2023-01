Intermarché-Circus-Wanty neemt één Belg mee naar Tour Down Under en die moet voor sprintzege(s) zorgen

Het was al bekend dat Intermarché-Circus-Wanty meedoet aan de Tour Down Under. Met één Belg in de selectie doet de ploeg dat.

Intermarché-Circus-Wanty heeft de selectie verspreid waarmee het voor de allereerste keer zal deelnemen aan de Tour Down Under. Gerben Thijssen is de enige landgenoot die de ploeg aan de start brengt. Thijssen zal onder andere vergezeld worden door Nederlanders Taco van der Hoorn en Boy van Poppel.

De selectie wordt voorts vervolledigd door de Noor Sven Erik Bystrøm, de Deen Julius Johansen en de Fransman Hugo Page. Het lijkt een ploeg die vooral rond Thijssen gebouwd is en die zou dus voor één of meerdere sprintzeges moeten zorgen in de Australische rittenkoers.

We begin 2023 with our first ever participation to @tourdownunder 🇦🇺🙌



🇳🇴 Sven Erik Bystrøm

🇩🇰 Julius Johansen

🇫🇷 Hugo Page

🇳🇿 Dion Smith

🇧🇪 Gerben Thijssen

🇳🇱 Taco van der Hoorn

🇳🇱 Boy van Poppel#TourDownUnder #RideForAntoine pic.twitter.com/9sOIkin9hH — Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) January 13, 2023

De 24-jarige Thijssen kende in 2022 een goed najaar, met een ritzege in de Ronde van Polen en een overwinning in de Gooikse Pijl.