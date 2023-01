Ook Ferrand-Prévot rijdt door in Gavere opgelopen blessure geen crossen meer en past dus voor WK veldrijden

Na Yara Kastelijn heeft ook Pauline Ferrand-Prévot besloten het crossseizoen stop te zetten. Het WK in Hoogerheide zou dus zonder haar doorgaan.

Groot was de vreugde in de veldritwereld wanneer bleek dat de Franse legende opnieuw aan de start van crossen ging komen. In een truitje van Ineos Grenadiers nog wel. Haar beste notering was een zevende plaats in de Wereldbekercross in Dublin.

BEENBLESSURE

Op 26 december liep Ferrand-Prévot wel een blessure op in de Wereldbekermanche van Asper-Gavere. Ze reed nadien nog drie crossen. Daar blijft het bij dit seizoen. "Ik had natuurlijk graag meegestreden op het WK, maar mijn been geneest niet zo snel als we dat gedacht hadden."

"Ik heb samen met mijn coach en ploeg beslist om te concentreren op het herstel, zodat ik fit en sterk kan starten aan het mountainbikeseizoen in april", voegt ze daar nog aan toe. Ferrand-Prévot benadrukt wel dat ze nog altijd heel tevreden is over haar seizoen in het geheel, over alle disciplines één. Kan moeilijk anders: ze veroverde drie wereldtitels in het mountainbike en één in het gravelracen.