Sanne Cant trekt niet naar het WK en rijdt op BK haar laatste cross van het seizoen: "Focus verleggen naar voorjaar"

Sanne Cant is traditiegetrouw de topfavoriete op het BK. Daar zal ze haar laatste cross van het seizoen rijden, aangezien ze niet naar het WK trekt.

In een mededeling van haar ploeg laat Sanne Cant weten na zaterdag een punt te zetten achter het crossseizoen en dus niet deel te nemen aan het WK veldrijden. "Een beslissing in overleg met de ploegleiding", benadrukt de dertienvoudige Belgische kampioene.

GEEN GROTE MEDAILLEKANS OP WK

De internationale sportieve waardeverhoudingen hebben daar één en ander mee te maken. Ook het feit dat Cant vorig jaar goed op de weg voor de dag kwam en dat opnieuw wil herhalen. "Het ziet er niet naar uit dat ik over drie weken op het WK in Hoogerheide plots grote medaillekansen heb. Dan lijkt het ons beter om een aantal weken extra rust te nemen en de focus sneller te verleggen naar het voorjaar."

Op 19 januari, een kleine week na het WK veldrijden bij de vrouwen, zal Sanne Cant aansluiten op de ploegstage in het Spaanse Benicàssim.