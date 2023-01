Caleb Ewan wint opwarmer van Tour Down Under: "Dit geeft vertrouwen voor de volgende koersen"

Caleb Ewan heeft een eerste keer kunnen zegevieren in 2023.

Zijn zege in de Schwalbe Classic zal wellicht dan niet meegerekend worden in zijn zegetotaal, maar Caleb Ewan was wel tevreden met zijn overwinning in het criterium in aanloop naar de Tour Down Under.

"Er komen belangrijke sprints aan in de Tour Down Under en ik weet nu dat mijn sprint behoorlijk goed is. Dit geeft vertrouwen voor de volgende koersen. Als je uit de winter komt, twijfel je altijd een beetje of je je op de juiste manier hebt voorbereid. Ik ben ook veranderd van coach, dus mijn training was iets anders. Daarom wist ik niet hoe het zou gaan", zei Ewan bij Cyclingnews.

Ewan eindigde als achttiende op het Australisch kampioenschap. "Maar mijn sprint was nog een vraagteken. Deze overwinning is dus belangrijk. Misschien wordt het niet genoteerd als officiële zege, maar voor mij betekent het wel wat. Het is een bevestiging", besluit de sprinter van Lotto-Dstny.