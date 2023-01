Akkefietjes in materiaalpost thema na BK: "Niet bepalend, eerlijke winnaar" vs "Voel mij bestolen, jury moest ingrijpen"

Het is een BK geworden dat nog lang zal nazinderen. Een paar akkefietjes in de materiaalpost tussen de kampen van hoofdrolspelers Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck zijn daar de aanleiding voor.

Voor alle duidelijkheid: geen van beide crossers was op de hoogte van een toewijzing van een box in de materiaalpost. Desondanks bleef Laurens Sweeck achter met een gevoel van onrechtvaardigheid. "Ik voel mij bestolen. Het gaat erom dat je een box kiest en dat was tactisch. Ik versta niet dat je regels maakt als je ze niet toepast."

"Wij stonden vooraan en daar haalde ik in het begin mijn voordeel uit. Ik dacht dat de entourage van Michael ergens achteraan stond. Na een paar ronden kwamen ze in mijn box staan. Dan vind ik dat de jury daar moet ingrijpen, hen terug achteraan moet zetten en hen terugfluiten", aldus Sweeck, die twee keer bleef haperen aan een man uit de entourage van Vanthourenhout en dan moest achtervolgen.

Ik zou zo geen titel willen winnen

De zilveren medaillewinnaar vermoedt dat het een tactisch spel was en dus niet dat de man in kwestie per ongeluk aan hem bleef hangen. "Je voelde dat de mechanieker de fiets wat later terugtrok. Ik hoef zo geen titel te krijgen, maar zou 'm zo ook niet willen winnen."

"Als je geen box toegewezen krijgt of niet meegedeeld wordt waar je moet staan, dan kies je", maakt Vanthourenhout duidelijk. "Dat Laurens zo niet zou willen winnen? Ik wel. Ik denk niet dat het koersbepalend was. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt en zal ook niet de laatste keer zijn."

Jammer dat Laurens er zwaar aan tilt

Zonder die incidenten was de uitslag niet omgekeerd geweest, oppert de nieuwe Belgische kampioen. "Ik denk wel dat ik de eerlijke winnaar ben. Ik vind het jammer dat Laurens er zo zwaar aan tilt en vind dat hij er wat over gaat. Natuurlijk is het zuur voor Laurens dat hij net naast de trui grijpt. Ik kan zijn frustratie wel begrijpen."