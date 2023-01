Belgisch kampioen Michael Vanthourenhout over het sportieve: "Het is echt wel een boerenjaar aan het worden"

Naast de incidenten in de materiaalzone was er ook nog een sportieve strijd. Michael Vanthourenhout wist die in zijn voordeel te beslechten, zijn seizoen is nog wat mooier geworden.

"Dit betekent evenveel als het veroveren van de Europese trui", zegt Vanthourenhout over het winnen van het BK. "Het is heel mooi dat het allebei in één seizoen lukt. Het is echt wel een boerenjaar aan het worden. Al wat nu nog komt, is bonus."

Vooraf maakte de man van Pauwels Sauzen-Bingoal al een zeer ontspannen indruk. "Ik had een paar keer gezegd dat alles mocht en niets moest. Ik had al een trui en dat gaf mij vleugels. Ik denk dat ik van nature niet iemand ben die met veel stress zit."

ALLES OP LAATSTE RONDE GEZET

Vanthourenhout heeft sinds het EK meer vertrouwen gekregen. "Mijn entourage praat in op mij, erop wijzend dat ik wel heel snelle ronden kan rijden en dat ik dan moeilijk te kloppen ben." De tactische aanpak was ook een factor op het BK. "Ik heb alles op de laatste ronde gezet. Dan zie je ook wel dat het loont om niet erin te vliegen als een kip zonder kop."

Zeker op dit BK, aangezien de beslissing pas op het einde viel. "Ik wist dat het na de tweede keer de materiaalpost heel moeilijk is om nog voorbij te steken. Laurens kwam nog redelijk dicht. Als hij echt in mijn wiel had gezeten, ging het redelijk spannend zijn. Ik had twee-drie meter en dat was genoeg."