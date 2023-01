Laurens Sweeck oppermachtig in Otegem: "Aangepakt als een nieuwe wedstrijd"

Laurens Sweeck was duidelijk de beste in Otegem. Halfweg reed hij al weg. Uiteindelijk won hij met een ruime voorsprong op ploegmaat Joran Wyseure.

"Vanaf het begin was ik goed mee", begon Laurens Sweeck het interview bij Focus-WTV na de finish. "Net als mijn ploegmaat Joran Wyseure. Hij kon ook de koers openbreken en bekroonde een erg goede dag met een verdiende 2e plaats."

Halfweg reed Sweeck in Otegem weg: "Ik wou dan de koers naar mijn hand zetten, maar op een bepaald moment had ik nog materiaalpech. Gelukkig verloor ik er niet veel tijd mee. Zo kwamen de anderen nog wat korter en moest ik nog een inspanning doen. Het was wel nog een inspanning. Zeker na het BK. Ik heb het gewoon aangepakt als een nieuwe wedstrijd en wou het voor de toeschouwers waarmaken."

Sweeck blikte ook nog vooruit op de rest van het seizoen: "Ik hoop nu de wereldbeker te winnen en vervolgens een goed WK te rijden. Er komen nog 6 mooie weekends aan en hopelijk kan ik nog enkele mooie crossen op mijn naam schrijven."