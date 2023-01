Patrick Lefevere kondigt plotse terugkeer op Twitter aan: "I'm back"

Jawel, we kunnen via Twitter weer zicht krijgen op de gedachten van Patrick Lefevere. De CEO van Soudal Quick-Step is weer actief op het social mediaplatform.

Ruim een jaar en drie maanden was er van Patrick Lefevere op Twitter niets te horen. Nochtans gebruikte hij dat platform vroeger wel om verwezenlijkingen van zijn wielerploeg in de verf te zetten of zijn mening over andere zaken duidelijk te maken. Op 27 september 2021 stuurde Lefevere nog een tweet de wereld in om de overwinning van Julian Alaphilippe op het WK in Leuven te vieren.

"Dit is mijn laatste tweet. Bedankt aan alle volgers en alle haters", schreef Lefevere toen. Ruim vijftien maanden later is het dus tot een terugkeer op Twitter gekomen. En dit met de simpele maar heldere woorden: "I'm back". Ofwel: "Ik ben terug".

Dat zal ook het politieke debat geweten hebben, want de eerstvolgende tweet van Lefevere ging meteen hierover. "Als ik alle verklaringen en beloftes van de politiekers in de pers zie, lijkt het alsof het volgende week al verkiezingen zijn." Het is vooral uitkijken naar wat Lefevere dit seizoen allemaal op social media zal schrijven met betrekking op het wielergebeuren.