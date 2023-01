VOORBESCHOUWING: Team Flanders-Baloise gaat verder met jonge Belgische renners opleiden

Met een nieuw wegseizoen voor de deur, is het tijd om vooruit te blikken naar wat we in 2023 van de verschillende wielerploegen mogen verwachten. Vandaag aan de beurt: Team Flanders-Baloise.

SAMENSTELLING PLOEG

Als je de leeftijden van de renners bekijkt, is het meteen duidelijk: de selectie is jong. Lindsay De Vylder is met zijn 27 jaar de oudste van het gezelschap. Daarmee is het doel van de ploeg ook heel duidelijk: de jonge profrenners opleiden en voor een groter team klaarstomen.

PLUSPUNTEN

De ploeg is jong en onervaren, maar de ploegleiding is dat wel. Christophe Sercu en zijn team hebben al heel wat kilometers op de teller staan en zullen de renners de verdere knepen van het rennersvak aanleren.

Enkele renners gingen naar een groter team, maar Team Flanders-Baloise kon wel nog enkele sterkhouders houden. Zo zijn Aaron Van Poucke en Kamiel Bonneu die vorig seizoen 2 zeges boekte, gebleven. Zij hebben al heel wat meer ervaring dan sommige andere renners en kunnen hen ook sturen.

Omdat Team Flanders-Baloise een opleidingsploeg is, is er heel wat minder druk voor de jonge renners. Fouten maken mag en daar kan het beste uit geleerd worden.

MINPUNTEN

Verschillende sterke renners vertrokken. Zo gingen Arne Marit en Rune Herregodts naar Intermarché-Circus-Wanty. Jens Reynders ging naar Israël-Premier Tech en Robbe Ghys ging naar Alpecin-Deceuninck. Toch renners met de nodige ervaring.

In de plaats kwamen enkele jonge renners die heel wat minder ervaring hebben. Ze komen uit het continentale circuit of de jeugd en moeten nog heel wat bewijzen bewijzen.

X-FACTOR

Kamiel Bonneu is een van de grootste namen uit de selectie. Hij boekte vorig jaar 2 zeges. Eerst won hij een rit in de Ronde van Tsjechië. Later voegde hij daar nog een rit in de Tour of Britain aan toe. In zijn laatste contractjaar zal Bonneu zich nog meer willen bewijzen en de ploeg nog meer op de kaart willen zetten, om zo ook een contract bij een grotere ploeg te versieren.