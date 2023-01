Grace Brown pakt de dubbel in Australisch duel in laatste etappe Tour Down Under voor vrouwen

De Australische heeft de koers in haar thuisland gewonnen.

In de laatste etappe tussen Adelaide en Campbelltown moesten de renster zo'n 93 kilometer afwerken met een klim van eerste categorie om zo'n 6 kilometer van de streep van 2,4 kilometer aan 9,1%.

Uiteindelijk werd het een duel tussen de landgenotes Grace Brown en Amanda Spratt voor de eindzege in Australië. Brown, die onlangs ook Australisch kampioen tijdrijden werd, pakte de winst in de laatste rit en pakte ook de eindzege, voor haar landgenote Spratt, die op 10 seconden strandt.

Het is voor de 30-jarige Brown een eerste eindzege in een rittenkoers. Vorig jaar won ze onder meer een rit in de Vuelta, in 2020 was ze beste in de Brabantse Pijl.