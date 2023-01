Nederlander Robert Gesink (36) denkt eraan om na dit seizoen nog een jaartje door te gaan

De Nederlander heeft nog een contract voor dit jaar.

Robert Gesink (36) is als sinds het begin bij Jumbo-Visma en was bij voorgangers Belkin, Blanco en Rabobank. De Nederlander heeft nog een contract tot eind 2023, maar denkt eraan om ook in 2024 nog door te gaan als renner.

Gesink rijdt op dit moment de Tour Down Under in Australië. Met Primož Roglič trekt hij begin mei naar de Giro. "Ik ben er drie keer bij geweest dat hij de Vuelta won, hopelijk kan ik ook nu een steentje bijdragen", zegt Gesink in het Algemeen Dagblad.

Gesink zet de deur voor een seizoen in 2024 open. Sportief directeur Merijn Zeeman ziet hem ook nog graag doorgaan. "Het is heel belangrijk voor de ploeg dat Robert zijn carrière op een mooie manier rond kan maken, zodat hij de rest van zijn leven ambassadeur is van het team. We hebben het er al een paar keer over gehad en na de Giro praten we verder", zegt Zeeman.

"Als je al zo lang prof bent, is het belangrijk goed af te wegen wat het juiste moment is om te stoppen. Het lijkt erop dat dat moment nog niet is aangebroken. Robert kan er rustig over nadenken", zegt Zeeman nog.