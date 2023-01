🎥 Phil Bauhaus klopt Caleb Ewan na millimetersprint in de Tour Down Under

Phil Bauhaus heeft de 1e rit van de Tour Down Under gewonnen. Hij klopte Caleb Ewan in een millimetersprint.

Rit 1 van de Tour Down Under ging van Tanunda naar Tanunda. Onderweg moest Menglers Hill 5 keer beklommen worden. De rit was bijna 150 km lang.

Taco van der Hoorn en Luke Plapp waren de 1e aanvallers van de dag. Het peloton wist dat ze de 2 hardrijders niet ver mochten laten rijden en na enkele kilometers werden ze weer gegrepen. Zo'n 10 km verderop trok Nans Peters in de aanval. Hij kreeg wel een vrijgeleide, maar zijn vlucht zat er op 50 km op.

Het bleef nerveus in het peloton en er waren ook enkele valpartijen tijdens de rit. Onder meer Gerben Thijssen en Jordi Meeus waren betrokken en konden verder. Robert Gesink was minder bedeeld en moest na een val in de finale opgeven.

Het kwam uiteindelijk tot een massasprint in de straten van Tanunda. Jayco-AlUla trok de sprint voor Michael Matthews goed aan, maar Phil Bauhaus van Bahrain-Victorious kwam er het beste uit. Hij kon op de streep nog net Caleb Ewan, die van ver moest komen, afhouden. Matthews werd 3e. Alberto Bettiol blijft leider.