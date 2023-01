Dedecker kristalhelder: "Evenpoel is een vedette" en "Niet normaal"

2022 was een weergaloos jaar voor het Belgisch wielrennen. Met dank aan heel wat renners, maar toch vooral dankzij Remco Evenepoel en Wout van Aert.

"Evenepoel is niet normaal", kirt Jean-Marie Dedecker in Het Nieuwsblad. "Zelfs op een vlak parcours in Middelkerke op het BK heeft hij de koers gemaakt."

Vedette

"Hij rijdt gewoon weg waar hij wil. De vergelijking met Merckx zal hem wel altijd blijven achtervolgen, maar het zijn andere tijden natuurlijk."

Toch is de slotsom voor Dedecker duidelijk: "In de sport heb je kampioenen en vedetten. Evenepoel is een vedette."