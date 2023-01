Jonge Belg duidelijk over ambities voor 2023: "Druk? Dat is ook een compliment"

In 2021 was er de tweede plek in Parijs-Roubaix, in 2022 een eerste profoverwinning in de Antwerp Port Epic. Wat zijn de ambities voor 2023?

Florian Vermeersch is er ondertussen 23 en wil er graag staan in 2023. Als het even kan wil hij in meerdere koersen zolang mogelijk meedraaien.

Vrij relax

"Ik wil zoveel mogelijk finales rijden", aldus Vermeersch in gesprek met Sporza. "En ik wil een koers winnen."

"Gewoon een koers winnen, maakt niet uit waar. We voelen de druk, maar het is gezonde druk. Momenteel is alles nog vrij relax. We weten dat we moeten presteren in het voorjaar, maar dat is ook een compliment. Het stemt ook overeen met mijn persoonlijke ambitie."