José De Cauwer: "Niet normaal ... Als Wout van Aert uit Kazachstan komt, zegt iedereen dat het niet kan"

Wout Van Aert reed een verbluffende Tour de France in 2022. En dat noopte José De Cauwer tot grote woorden.

José De Cauwer is in Het Nieuwsblad vol lof voor wat Wout van Aert allemaal presteerde in de Tour de France van 2022: "Niet normaal. Niet nor-maal."

"Echt niet normaal. Je moet eerlijk zijn: als Wout van Aert uit Kazachstan komt, dan zeggen we allemaal dat zoiets niet kan."

Tour 2023

"Maar Wout kennen we, denken we toch. Zonder hem wint Vingegaard de Tour de France 2022 niet", is De Cauwer duidelijk.

Rest de vraag: wat met de Tour 2023? "Pogacar gaat terugkomen met een andere ingsteldheid. En er werden ook fouten gemaakt bij UAE. Zou Pogacar met Peiper aan het stuur ook naar elke aanval van Roglic op de Galibier gesprongen zijn?"