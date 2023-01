UPDATE: Jordi Meeus start niet meer in tweede rit Tour Down Under na zware val

Pech voor de Belg in Australië.

Jordi Meeus had in de Schwalbe Classic, het criterium in aanloop naar de Tour Down Under, getoond dat hij goed was met een tweede plaats. Hij hoopte dat opnieuw te doen in de eerste sprint in de Australische rittenkoers.

Maar het liep tot twee keer toe mis voor Meeus. Eerst in het begin van de etappe, daarna nog eens in de laatste kilometer na een tik tegen het achterwiel van zijn voorganger. Het is nu onduidelijk af Meeus nog kan verder rijden.

"We hopen dat hij, ondanks zijn blessures, zijn weg kan vervolgen. Onze dokter heeft hier echter het laatste woord over. Woensdag krijgen we normaal gesproken opnieuw een sprintersrit, maar we moeten eerst afwachten wat de medische diagnose van Jordi is. Daar baseren we onze plannen op", zegt ploegleider Christian Pömer op de website van BORA-hansgrohe.

Update 12u00: BORA-hansgrohe laat weten op zijn sociale media weten dat Meeus geen breuken heeft overgehouden aan zijn val, maar hij wel een hersenschudding heeft opgelopen en niet meer zal starten in de Tour Down Under.

🏥 MEDICAL UPDATE 🏥 @jordimeeus underwent scans and further investigations, which did not find any serious consequences to his falls. However, since he suffered a concussion, he will not start Stage 2 tomorrow. pic.twitter.com/7OnhhIfmxJ — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) January 18, 2023