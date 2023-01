Vriend trof Westra dood aan: "Nog proberen reanimeren" en "Nog voor zijn lichaam vrijgegeven werd was er al die suggestie - heftig"

De Nederlandse wielerwereld is sinds dit weekend in rouw, want de 40-jarige Lieuwe Westra is overleden.

Lieuwe Westra overleed op 40-jarige leeftijd. De voorbije jaren kampte hij met een depressie, al vanaf hij stopte met wielrennen. Zaterdagmiddag werd hij dood aangetroffen op de grond aan een hek door een vriend, Eelke Winkel. Die heeft nu zijn verhaal gedaan bij NH Nieuws. Heftig "Ik heb nog water in zijn gezicht gegooid, de hulpdiensten gebeld, hem als een malle proberen reanimeren... Maar het mocht niet meer baten", aldus Winkel. De vermoedelijke doodsoorzaak is een hartfalen, al werd meteen zelfdoding gesuggereerd: "Terwijl het lichaam nog niet eens vrijgegeven was. Dat vond ik wel heftig." “Het ging juist weer goed met hem. Die jongen zag weer dingen om voor te gaan. Hij straalde weer vreugde uit. En dan ineens, ‘poef’. Het had nooit zo mogen eindigen. Verschrikkelijk.”