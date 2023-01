🎥 Tour Down Under-leider Abertio Bettiol krijgt krampen en bekogelt woedend fotograaf met bidon

Bettiol verspeelde zijn leiderstrui in de Tour Down Under.

Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) was in de proloog van de Tour Down Under nog de beste en kon ook in de eerste rit in lijn nog zijn leiderstrui behouden. Maar in de tweede rit liep het mis.

Op Nettle Hill, een klimmetje van twee kilometer aan 7,8% overleefde Bettiol maar nipt, maar op een oplopend stuk even verder kreeg de Italiaan last van enorme krampen. Bettiol moest zelf voet aan grond zetten.

Een fotograaf wou dat moment vastleggen, maar Bettiol kon dat niet smaken en gooide al scheldend een bidon. Bettiol werd 62ste en verloor meer dan twee minuten op winnaar Rohan Dennis.