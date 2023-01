📷 Wereldbeker in Benidorm helemaal uitverkocht: 15.000 toeschouwers verwacht voor hogesnelheidscross

Het wordt zondag een volksfeest in Benidorm.

Heel wat renners zijn al naar Spanje vertrokken voor de Wereldbeker in Benidorm. Na het BK of de cross in Otegem trokken ze dus naar de zon voor wat training daar. Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn er al zo'n twee weken.

En het belooft een volkstoeloop te worden daar. De organisatie maakte donderdagavond bekend dat de cross dan ook helemaal uitverkocht is en dat het maar liefst 15.000 toeschouwers verwacht zondag.

De organisatie deelde eerder ook al enkele foto's van het parcours, dat wordt afgewerkt in twee parken en niet op het strand van Benidorm. Er is wel een zandbak aanwezig, balkjes, trappen en ook een deel met heel wat hoogtemeters.

Het belooft een erg snelle cross te worden, modder zoals op het BK moeten de renners niet vrezen. Het blijft nog tot zondag droog in Benidorm en het zal rond de 15 graden zijn, alle ingrediënten voor een vliegmeeting dus.

📸 Os dejamos por aquí alguna foto del circuito de la Copa del Mundo de #BenidormCX.



😍 No os podéis imaginar lo que significa ver como esta locura se plasma en la realidad.



🌳 Some pictures of the circuit! We are ready! pic.twitter.com/KZICQVsJSv — CX Benidorm Costa Blanca - CX World Cup 22/23 (@BenidormCX) January 19, 2023