Honderden mensen brengen in Friesland laatste groet aan wijlen Lieuwe Westra

Op 14 januari heeft de wereld Lieuwe Westra moeten afgeven. Een laatste keer afscheid van hem nemen, hoort bij het rouwproces voor alle mensen die sympathie of bewondering voor hem hadden.

Vrijdagmiddag was er in een uitvaartcentrum in Friesland reeds de kans om de voormalig wielrenner een laatste groet te brengen, zo meldt streekomroep RTV NOF. Enkele honderden mensen zouden hier op ingegaan zijn. Er werd twee uur de tijd voor genomen.

HARDCOREMUZIEK

Tijdens de publieke condoleance werd hardcoremuziek gedraaid, het favoriete genre van Westra. Ook werden vele foto's getoond van de successen die de Nederlander beleefde tijdens zijn actieve wielercarrière. Zijn familie was hier niet bij aanwezig.

Aan het uitvaartcentrum hingen ook een paar spandoeken en vlaggen. Vaak werd de Friese vlag hierin verwerkt. Er was er onder meer eentje met de tekst 'Het BEEST is los'. De bijnaam van de wielrenner Lieuwe Westra was 'Het Beest'.