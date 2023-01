Sterren kijken in San Juan: naast Remco Evenepoel nog grote namen die Argentijnse fans gek kunnen maken

Het is aftellen naar het begin van de Ronde van San Juan. Daar draait het om de sterren uit de koers en wel vanaf komende zondag.

Als één van de vroegste rittenkoersen op het seizoen is de Ronde van San Juan er toch in geslaagd om enkele van de grootste vedetten uit de wielerwereld te strikken. Daar draait het in deze wedstrijd dan ook om: de Argentijnse wielerfans laten genieten van kampioenen met een grote X-factor.

Met om te beginnen natuurlijk onze Remco Evenepoel. Beter doen dan een flamboyante wereldkampioen aan de start krijgen, is onmogelijk. Voor Evenepoel brengt de terugkeer naar San Juan goede herinneringen met zich mee. Daar begint dus ook zijn missie om te bewijzen dat zijn grandioos 2022 geen toeval was.

EVENEPOEL ALS INSPIRATIE

Egan Bernal is zeker in Zuid-Amerika een gekend figuur en krijgt dan weer de kans om te laten zien dat hij nog altijd volop wielrenner is. Een horrorcrash op training had zijn carrière kunnen beëindigen, maar deed dat niet. Bernal kan misschien inspiratie halen uit het verhaal van Evenepoel, die na een zware val ook terugkeerde om een grote ronde te winnen.

En dan is er nog de vedette der vedetten: Peter Sagan. Ook de Slovaak mag in San Juan niet ontbreken en zal de fans zeker verblijden met zijn aanwezigheid. Het zou hoopgevend zijn als daar ook al een sportieve opsteker volgt, want Sagan heeft er een paar mindere jaren opzitten.