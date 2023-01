Bryan Coquard wint waaieretappe in de Tour Down Under

Bryan Coquard (Cofidis) heeft de 4e rit in de Tour Down Under gewonnen. Hij was de sterkste van een kleinere groep na een dagje waaierrijden.

Rit 4 in de Tour Down Under vertrok in Port Willunga en eindigde in Willunga Township na een lichtoplopende aankomstzone. Het peloton deed nog 2 plaatselijke lussen. Alles was goed voor zo'n 133 km. De wind waaide al vanaf het begin van de etappe en daardoor was het peloton de hele dag nerveus. Het duurde ook even vooraleer de vroege vlucht vertrok. Na zo'n 25 km kregen Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost) en Daryl Impey (Israël-Premier Tech) een vrijgeleide. Het peloton bleef nerveus en op zo'n 75 km van de streep brak het peloton in waaiers. Alle klassementsrenners waren mee en met nog 60 km te gaan werd de kopgroep door het 1e deel van het peloton gegrepen. Het tempo bleef hoog en het 1e deel van het peloton raasde richting de aankomstlijn. Op de hellende aankomst was Bryan Coquard de snelste. Hij won voor Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) en Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty). Jay Vine (UAE) blijft leider.