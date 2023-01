Tom Boonen denkt aan een comeback: "Aan het overwegen om opnieuw wat competitie op te zoeken"

Tom Boonen sluit een comeback niet uit.

Tom Boonen (42) hing in april 2017 zijn fiets aan de haak na Parijs-Roubaix. In 2020 was er al eens een plan om dat monument nog eens te rijden, maar door corona ging dat toen niet door.

Boonen nam na zijn carrière ook bewust wat afstand van het wielrennen, maar de liefde komt meer en meer terug. "Ik ben zelfs aan het overwegen om opnieuw wat competitie op de fiets te zoeken. Ik twijfel nog een beetje, maar het begint wel weer te kriebelen. Ik denk dan eerder aan iets als de Roc du Maroc of enkele gravelkoersen", zegt Boonen bij Sporza op Velofollies.

Ook een andere rol, zoals ploegleider of bondscoach, sluit Boonen niet uit. "Zeg nooit nooit. Toen ik pas was gestopt, had ik de kans om zoiets te doen bij Quick-Step, maar ik heb uiteindelijk gezegd dat ik even iets anders wou doen, even op adem komen na al die aandacht. Maar het is dus niet zo dat ik die ambitie niet heb. Ik ben helemaal niet op zoek, dat komt nog wel eens terug. Ik ben nog jong", zei Boonen nog.