Wereldbeker veldrijden: met Benidorm en Besançon gaat de wereldbeker 2022-2023 zijn laatste fase in

De wereldbeker veldrijden is na de nationale kampioenschappen aan zijn laatste 2 manches toe. Die zullen in Benidorm en Besançon doorgaan en daar zal het eindklassement beslist worden.

Bij de mannen kunnen enkel Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout de wereldbeker winnen. Sweeck heeft met nog 2 manches te gaan een voorsprong van 24 punten. Dat is comfortabel, maar zegezeker is hij nog niet. Er zijn immers nog maximaal 80 punten te verdienen. Een slechte dag kan voor het klassement fataal zijn.

Ook voor plek 3 is er nog strijd. Eli Iserbyt is daar momenteel in het voordeel, maar zijn voorsprong op Lars van der Haar is slechts 3 punten. In theorie kunnen ze allebei nog 2e worden, maar het verschil met Vanthourenhout is bijna 2 crossen. Daarnaast maakt Niels Vandeputte ook nog kans op het laatste podiumplekje. Al is zijn verschil met Iserbyt 39 punten. Dat is bijna een volledige cross.

Stand wereldbeker mannen:

1. Laurens Sweeck: 333 punten

2. Michael Vanthourenhout: 309 punten

3. Eli Iserbyt: 249 punten

4. Lars van der Haar: 246 punten

5. Niels Vandeputte: 210 punten

© photonews

Na Benidorm kan de spanning voor de eindzege bij de vrouwen al gedaan zijn. Toch wat de eindzege betreft. Fem van Empel heeft op Puck Pieterse 35 punten voorsprong en bij winst in Benidorm wint van Empel altijd de wereldbeker. Ook bij plaats 2 is dat het geval, maar dan mag Pieterse niet winnen. Er zijn ook andere scenario's mogelijk, waardoor van Empel de eindzege kan pakken. Al moet ze dan op een mindere dag van Pieterse rekenen.

Voor plaats 3 zijn er nog meerdere kandidates. Shirin van Anrooij ligt in polepositie. Ze moet vooral rekening houden met Inge van der Heijden en Ceylin del Carmen Alvarado en in mindere mate ook met Denise Betsema en Lucinda Brand.