Fietsen van onder meer Shirin van Anrooij en Fleur Moors gestolen tijdens verkenning Wereldbeker Benidorm

Enkele fietsen werd gestolen.

De voorbereiding van de Wereldbeker veldrijden in Benidorm is voor enkele veldrijders met domper begonnen. In Benidorm waren heel wat mensen afgezakt om de renners al eens te zien tijdens de verkenning, maar daar waren ook mensen bij met slechte bedoelingen.

Onder meer fietsen van de Nederlandse Shirin van Anrooij en de Belgische Fleur Moors zouden gestolen zijn. "De fietsen stonden niet ergens tegen een muurtje. Neen, gewoon tegen de campers waar ze altijd opgesteld staan voor een wedstrijd" zegt Sven Nys bij Sporza.

Nys ging ook al langs bij de Spaanse politie om aangifte te doen van de diefstal. Ondertussen deed Shirin van Anrooij ook een oproep op haar sociale media om uit te kijken naar haar gestolen fiets. De rensters zouden wel nog over genoeg reservemateriaal beschikken om de cross in Benidorm te kunnen afwerken.

‼️🙁 Stolen bike during the course recon of the Worldcup in Benidorm.. pic.twitter.com/RDUVAF5C14 — Shirin van Anrooij (@x_shirin) January 21, 2023