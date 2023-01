Belg van Bingoal WB sprint naar plaats 2 in Gabon

Louis Blouwe is 2e geëindigd in de 1e rit in een rittenkoers in Gabon. Die rit eindigde op een massasprint.

Het wegseizoen komt opnieuw op gang en ook in Afrika wordt er gekoerst. Zo is er deze week de La Tropicale Amissa Bongo, een rittenkoers in Gabon.

Rit 1 was 122 km lang en op het einde was er in de straten van Oyem nog een plaatselijk circuit. Eerst waren er 2 kleinere rondes. Daarna volgden nog 2 grotere rondes met een klimmetje. De top van de laatste klim was op 3 km van de streep.

4 vluchters kleurden de dag. Zij kregen een maximale voorsprong van ruim 4 minuten. Achter hen controleerden de mannen van Bingoal WB het peloton. Op het plaatselijke circuit kwam alles weer samen.

Op de klimmetjes stond achteraan de deur open, maar vooraan kwam er geen afscheiding. We gingen naar een massaspurt. Louis Blouwe van Bingoal WB kon zijn ploegmaats niet bedanken met het geleverde werk en moest tevreden zijn met plaats 2. Geoffrey Soupe was de snelste in de straten van Oyem en is de 1e leider in Gabon. Blouwe is de leider in het jongerenklassement.