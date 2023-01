Gerben Kuypers is de verrassing in de WK-selectie voor Hoogerheide: "Ik geloof echt in hem"

Sven Vanthourenhout verraste bij de bekendmaking van zijn WK-selectie met Gerben Kuypers. Hij is niet eens prof, maar de voorbije weken maakte hij al verschillende keren indruk.

Op BK in Lokeren werd Gerben Kuypers Belgisch kampioen bij de elite zonder contract. Op zich was dat geen verrassing, want hij kon al mooie uitslagen voorleggen. Zo telde hij al 6 overwinningen dit seizoen. Wel straf was dat hij op het BK tussen de profs 5e eindigde. Ook op de wereldbeker in Benidorm eindigde hij 10e.

Bondscoach Sven Vanthourenhout beloonde Kuypers' prestaties met een selectie voor het WK. Voor velen een verrassing, maar niet voor Paul Herygers.

"Ik was bij de bekendmaking maar naar één ding benieuwd: of Kuypers erbij zou zijn", vertelde Herygers aan Sporza. "Dat is een jongen waar ik echt in geloof. Zijn selectie is ook absoluut verdiend. Vanthourenhout heeft hem zeg maar omhelsd door te stellen dat hij bij de 5 à 6 beste crossers van België hoort. Daar word ik vrolijk van."

"Toen Kuypers in Essen won, kwam hij een beetje uit het niets", ging Herygers verder. "Daarna maakte hij een belangrijke en zware beslissing. Hij gaf zijn job op om volledig voor zijn carrière als crosser te gaan. Die beslissing is toch niet niets. In deze tijden je job opgeven en dat terwijl er veel kwaliteit in het veld is. Maar het is zijn droom en hij gaat er volledig voor."