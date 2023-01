'Halle-Ingooigem verdwijnt van de kalender: nieuwe wedstrijd op komst'

Halle-Ingooigem verdwijnt van de kalender. Dat meldt het Franse DirectVelo.

Sinds 1945 wordt Halle-Ingooigem al verreden. Toen won Rik Van Steenbergen. Bijna 80 jaar later telde de wedstrijd al 72 edities. De laatste was Dries De Bondt die in 2019 voor de 2e keer de koers op zijn naam schreef.

De organisatie zou volgens DirectVelo zich op een nieuwe koers de GP van Halle concentreren. Die zou op 13 augustus moeten doorgaan. Ook wil de organisatie al meteen dat de wedstrijd categorie 1.1 krijgt, maar het UCI-reglement zegt dat een nieuwe wedstrijd minstens een jaar als categorie 1.2 moet verreden worden.

De opleidingsploegen van Jumbo-Visma en Groupama-FDJ zouden aan de start staan, net zoals verschillende continentale Belgische ploegen. Het parcours zou bestaan uit 7 rondes van 25 km en over geaccidenteerde wegen gaan.