Jens Adams zit na zijn val in Benidorm in de WK-selectie: "We gaan het blijven opvolgen"

Jens Adams was een opvallende naam in de WK-selectie van bondscoach Sven Vanthourenhout. In Benidorm kwam Adams immers zwaar ten val.

Het was geen al te mooi beeld voor de entourage en supporters van Jens Adams. In Benidorm wou hij over de balken springen, maar toen hij na de 1e balk landde, viel zijn fiets op een dood punt. Daarna ging Adams overkop. Het zag er meteen niet goed uit. Zijn arm hing wat slap en hij hield die goed vast. Adams stapte ook uit de wedstrijd.

Een dag later maakte bondscoach Sven Vanthourenhout zijn selectie voor het WK in Hoogerheide bekend. Hij nam Adams in de selectie op. Zo lijkt het dat de schade bij Adams meevalt.

"Adams is ondertussen in Amsterdam geland", sprak Vanthourenhout op de persconferentie rond de WK-selectie. "Er zal onderzocht worden in hoeverre zijn sleutelbeen geraakt is. Momenteel is er van een breuk geen sprake, maar we gaan het de komende dagen blijven opvolgen."

"Op dit moment gaan we ervanuit dat alle namen uit de selectie op het WK aan de start zullen staan en dat de reserves niet nodig zullen zijn", aldus Vanthourenhout. Die reserves zijn Thijs Aerts, Lander Loockx en Daan Soete.