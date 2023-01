Tom Pidcock heeft nog veel werk voor het voorjaar

Het crossseizoen van Tom Pidcock zit erop. Tijd om een balans op te maken en te kijken naar zijn hogere doelen. Dat zijn onder meer het voorjaar en de Tour de France.

Tom Pidcock begon meteen goed aan zijn veldritseizoen. In zijn 1e cross moest hij er nog inkomen, maar nadien reed hij meteen op het podium. En in zijn 3e cross won hij in Kortrijk. Daarna kwam ook Mathieu van der Poel en Wout Van Aert erbij. Pidcock won nog in Boom, door onder meer door de harde smak van van der Poel te profiteren.

Daarna waren er enkel nog ereplaatsen voor Pidcock. In de meeste crossen streed hij met Van Aert en van der Poel volop mee voor de overwinning. Al trok hij nooit aan het langste eind. Ook zaten er crossen tussen waar hij er niet aan te pas kwam (Mol en Heusden-Zolder). In Baal (zonder Van Aert en van der Poel) was hij dan weer op weg naar de zege, maar hij kwam ten val en blesseerde zich daarbij aan zijn been en knie.

Vervolgens ging Pidcock op stage met zijn team INEOS Grenadiers. In Benidorm reed hij zijn laatste cross. Die begon met een snelle start veelbelovend, maar nadien deemsterde hij wat weg. Op de hellende strook in het parcours stond hij tegenover Van Aert en van der Poel soms stil. Enkel als ze vooraan het tempo drukten, kon Pidcock weer komen aansluiten.

Vooral het beeld op die helling sprak voor de verbeelding. In vergelijking met Van Aert en van der Poel is dat niet goed. Zij zijn zijn concurrenten in het voorjaar. Al kan dat beeld ook maar een momentopname zijn. Een mindere dag bijvoorbeeld. Of Pidcock zit nog in de opbouwende fase, maar dan moet hij nog een serieuze inhaalbeweging doen. Het verschil is toch wel groot.

Momemteel staan ook de Ardennenklassiekers op zijn programma. Bergop zal hij dan nog veel werk hebben, want ook daar zullen zijn concurrenten niet stilzitten.

Gelukkig heeft Pidcock nog 2 maanden vooraleer Milaan-San Remo en de andere klassiekers eraan komen. Die periode moet hij goed zien te gebruiken of anders zal hij wellicht met lege handen achterblijven.