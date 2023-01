Gerben Kuypers: van werken in een fabriek tot een WK-selectie

De laatste maanden is het snel gegaan voor Gerben Kuypers. In het begin van het crossseizoen had hij nog een fulltime job. Eind januari heeft hij een WK-selectie op zak.

Begin dit seizoen begon Gerben Kuypers het nieuwe veldritseizoen bij Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini. Eerst reed hij mee in de losse crossen en reed hij ook in het buitenland. Zo won de 1e manches in de Coupe de France. In de klassementscrossen van de Superprestige en de X²O-trofee viel hij niet echt op.

Die periode combineerde hij met een fulltime job. Kuypers was verantwoordelijke in een vleeswarenfabriek. Hij draaide 40 uren per week en dikwijls was hij ook 's nachts aan het werk. Dat is zwaar om te combineren met zijn veldritcarrière. Na een tijd besliste hij om 4/5 te gaan werken. Zo had hij al iets meer rust om zijn droom na te jagen en dat is prof worden.

DRASTISCHE BESLISSING

Zijn uitslagen begonnen al te verbeteren. Zo werd Kuypers 10e in Kortrijk. En dan besliste hij om een drastische beslissing te nemen. Hij zegde zijn job op en koos voluit voor de cross. Dat gaf meteen ook de gewenste resultaten. Kuypers won meteen in Essen en zo leerde het brede publiek hem ook kennen.

Sindsdien is Kuypers niet meer uit de top 10 weg te denken. Enkel in Zonhoven eindigde hij buiten de top 10. Zijn bekendste prestatie is mogelijk op het BK. Hij werd er 5e, terwijl hij nog elite zonder contract is. Kuypers is immers nog atlijd op zoek naar een profcontract.

Ondanks Kuypers geen prof is, worden zijn kwaliteiten wel geprezen. Bondscoach Sven Vanthourenhout nam hem namelijk op in de selectie voor het WK in Hoogerheide. Daarbij voegde Vanthourenhout eraan toe dat Kuypers bij de 5 à 6 beste crossers van het land behoort. Toch wel een mooi compliment voor iemand die enkele maanden eerder nog 40 uur per week werkte.