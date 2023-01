Nacer Bouhanni maakt in de Challenge Mallorca zijn rentree: "Een nieuwe start"

Nacer Bouhanni is opgenomen in de definieve selectie voor de Challenge Mallorca. Zo zal hij na maandenlange blessureleed zijn rentree in het peloton maken.

In de Ronde van Turkije van vorig jaar kwam Nacer Bouhanni zwaar ten val. Een toeschouwer wandelde het parcours over net op het moment dat het peloton voorbijreed. Bouhanni knalde ertegen en moest gebroken van de weg worden opgeraapt.

Sindsdien stond Bouhanni voor een lange revalidatie. In de Challenge Mallorca zal hij zijn rentree maken. Hij werd door Arkéa-Samsic in de definitieve selectie opgenomen. Bouhanni zal donderdag in de Trofeo Alcudia en zondag in de Trofeo Palma aan de start staan.

"Ik ben blij om terug in competitie te zijn", vertelde Bouhanni via zijn ploeg. "Het is voor mij een nieuwe start en ik hoop in 2023 een goed seizoen te rijden. Ik ga er alles aan doen om terug naar mijn oude niveau van voor mijn val in Turkije terug te keren."