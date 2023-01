Alaphilipe test vorm in Mallorca en is duidelijk over groot doel: "Ronde van Vlaanderen een koers die me doet dromen"

Julian Alaphilippe heeft zijn eerste koersdag in Mallorca achter de rug. De Ronde van Vlaanderen, dat is zijn grote doel in 2023.

Zijn eerste wedstrijddag in 2023 heeft Alaphilippe achter de rug. Vooraleer die aan te vatten, schreef de Fransman nog een blog op de site van Soudal Quick-Step. "Mijn doel hier is om een goede inspanning te leveren en te zien hoe het met mijn vorm gesteld is. De koers op vrijdag, met een mooie finale, ligt me iets beter dan de rest."

In de Trofeo Calvia, de eerste wedstrijd van de Challenge Mallorca, werd Alaphilippe alvast gekroond tot meest bedrijvige renner. Uiteraard is dit een koers om er wat in te komen, de grote doelen volgen later. "Zoals eerder gezegd zal de Ronde van Vlaanderen één van mijn grote doelen zijn dit jaar. Het is een koers die me doet dromen. De geschiedenis, de traditie: alles eromheen is speciaal."

Regenboogtrui heeft me ook geholpen

Alaphilippe is zo ook begonnen aan een seizoen zonder regenboogtrui. De voorbije jaren was het voor hem ook kwestie om te ervaren dat het in die trui niet altijd even vlot loopt. "Die regenboogtrui heeft me ook geholpen in moeilijke momenten en me eraan herinnerd wat ik verwezenlijkt heb", wil de tweevoudig wereldkampioen vooral het positieve onthouden.